"التحفيز الإيجابي" أبرز لقاءات التنمية البشرية بثقافة البدارى

نظمت قامت مكتبة الطفل والشباب بالبداري، برئاسة محمد أبورحمه، بتنظيم محاضرة في مجال التنمية البشرية بعنوان "التحفيز الإيجابي"، ويهدف اللقاء إلى التوعية والتثقيف في مجال التنمية البشرية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، قام فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي، بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

ألقى محاضرة التنمية البشرية، محمد أبوعثمان، حيث تطرق فيها إلى موضوع التحفيز الإيجابي كواحدة من موضوعات التنمية البشرية. وقد قدم شرحاً وافياً لهذا المفهوم، مشيراً إلى أنه يعد وسيلة مهمة تقدم للفرد لتشجيعه على تحقيق هدف معين.

وأشار أيضًا إلى عناصر التحفيز الإيجابي ومكوناتها، والتي تتضمن القدرة والرغبة والجهد والثقة.

وتحدث المحاضر عن أنواع التحفيز، وأوضح أن هناك نوعين رئيسيين للتحفيز وهما "الداخلي" و"الخارجي". وأوضح أن التحفيز الداخلي يشير إلى رغبة الشخص ذاته في تحقيق التميز وتطوير الذات، بينما التحفيز الخارجي يشير إلى العوامل الخارجية التي تؤثر على الشخص وتشجعه على تحقيق الأفضل.

تعتبر هذه المحاضرة فرصة هامة للمشاركين فيها لفهم مفهوم التحفيز الإيجابي وتأثيره على نجاحهم وتطورهم في الحياة الشخصية والمهنية. وقد تم تنظيم هذه المحاضرة بأشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث تأتي ضمن الجهود المستمرة للترويج للتنمية البشرية ورفع الوعي الثقافي لدى الجمهور.

" التحفيز الايجابي " احدي لقاءات التنمية البشرية بثقافة البدارى

" التحفيز الايجابي " احدي لقاءات التنمية البشرية بثقافة البدارى