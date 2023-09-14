نظم قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان ورشة حكي للأطفال بعنوان "ست الحسن والجمال" وهدفت إلى تعزيز مهارات الطفل في الحكي والتعبير، بالإضافة إلى تعزيز قيم الجمال والإبداع لدى الأطفال. وباستخدام طرق تفاعلية ومبتكرة، قدمت رشا أبو العلا القصص والحكايات للأطفال وتفاعلت معهم بشكل مباشر.

وقد استمتع الأطفال بورشة الحكي وأبدوا تفاعلًا ملحوظًا مع الموضوع والطريقة التي قدمت بها رشا أبو العلا القصص. ولاقى الجميع تقديرًا لجهودها في تعزيز الثقافة والتراث الشعبي بين الأطفال وتنمية مهاراتهم الفنية.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، وبدورها، تعكس حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تشجيع الشباب والأطفال على استكشاف قدراتهم الثقافية والفنية وتنميتها.

وعبرت صفاء حمدان، رئيس قصر ثقافة أسيوط، عن سعادتها بنجاح الورشة وتأثيرها الإيجابي على الأطفال. وأكدت حمدان أهمية تقديم هذه الفعاليات التثقيفية للأطفال من أجل تنمية قدراتهم وثقافتهم وتوجيههم نحو الفن والتعبير الإبداعي.

يشكل تنظيم ورشات حكي للأطفال في إطار فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة فرصة قيّمة لتعزيز التواصل الثقافي بين الأطفال والمجتمع الثقافي وفتح آفاقهم نحو الفن والثقافة. ومن المتوقع أن يستمر تنظيم مثل هذه الأنشطة التثقيفية المتنوعة لخدمة المجتمع التعليمي والثقافي في إقليم وسط الصعيد.

ويأتى ذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني على تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي.

" ست الحسن والجمال " ورشة حكي للأطفال بقصر ثقافة أسيوط

" ست الحسن والجمال " ورشة حكي للأطفال بقصر ثقافة أسيوط

" ست الحسن والجمال " ورشة حكي للأطفال بقصر ثقافة أسيوط

" ست الحسن والجمال " ورشة حكي للأطفال بقصر ثقافة أسيوط