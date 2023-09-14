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الخميس 14 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مودرن فيوتشر يضم محمد صادق من بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة

محمد صادق لاعب مودرن
محمد صادق لاعب مودرن فيوتشر

نجح مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، برئاسة الدكتور وليد دعبس، في إتمام التعاقد مع محمد صادق لاعب وسط فريق بيراميدز ، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند يقضي بأحقية شراء اللاعب بعد نهاية الموسم.

جاء ذلك القرار بعد إجتماع مع الكابتن هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي ضمن خطة تدعيمات الفريق للموسم الجديد.

ويعد محمد صادق أحد العناصر المميزة بالدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر مع بيراميدز والإسماعيلي.

محمد صادق

جدير بالذكر  أن محمد صادق لعب لأندية الاسماعيلي وبيراميدز، وعلى صعيد المنتخبات لعب لمنتخب مصر الاول، ومنتخبي الأولمبي والناشئين.

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