وكيل صحة قنا: قرب إستلام مستشفي نجع حمادي الجديدة

أجرى الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الإنشاءات والتجهيزات في مستشفي نجع حمادي الجديد والتي يجري تنفيذها علي مساحة ٢٢٦٢٠ متر مربع.

رافقه خلال الزيارة الزيارة الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتورة سمر عاطف مديرة التخطيط والدكتور محمد العديسي مدير إدارة الكلي الصناعي والدكتور أحمد المحلاوي مدير الإدارة الصحية بنجع حمادي وفريق مستشفي نجع حمادي العام.

وأوضح الدكتور محمد بدران، أن المبني مكون من ٦ طوابق تم تجهيزه وفق أفضل المعايير المقررة ليقدم العديد من الخدمات الطبية من العناية المركزة ، وحدة الغسيل الكلوي ، الحضانات ، الأطفال ، الطوارئ ، الجراحة ، الكلي ، الإستقبال.

وخلال الزيارة إستمع المهندس الإستشاري للمشروع إلي مخطط تفصيلي للمستشفي والمقرر تنفيذه وتسليم المبني في أقرب وقت حتي يتم البدء في فرش المستشفي بالمستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة.

وأشار بدران، إلى أن الزيارة الأخيرة لمعالي وزير الصحة والسكان الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار واللواء اشرف غريب محافظ قنا قد وجه خلالها بسرعة الإنتهاء من المبني والبنية التحتية للمستشفي للبدء في توريد وتركيب الأجهزة وسرعة التشغيل حتي يتثني تقديم الخدمات الطبية لأبناء المركز والمراكز المجاورة.