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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

وزارة التربية والتعليم تعقد جلسة تشاورية تدريبية حول وحدة تكافؤ الفرص

الجلسة التشاورية
الجلسة التشاورية

نظمت وزارة التربية والتعليم جلسة تشاورية تدريبية لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص فى المديريات والإدارات التعليمية، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

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وناقشت الجلسة أدوار وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الانسان في ضوء الاستراتيجيات الوطنية و"رؤية مصر 2030"، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

خطة وحدة تكافؤ الفرص

وخلال الورشة، أكد الدكتور محمد حسن عثمان، مدير وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق خطة الدولة والقيادة السياسية للتنمية المستدامة 2030، لتعزيز سبل الاتاحة والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً (المرأة، والطفل، وذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن)، مما يحقق قيم الانتماء والعمل الجماعي والمشاركة الفعالة من أجل تنمية المجتمع المحيط.

وأشار إلى أن الجلسة التشاورية التدريبية تستهدف مناقشة الخطة الاستراتيجية للوحدة 2024 - 2029، ومتابعة إنجازات الوحدة خلال الأنشطة الصيفية.

وتم خلال الجلسة التشاورية التدريبية التعريف بأهداف التنمية المستدامة وتوطينها فى محافظات الجمهورية من خلال "رؤية مصر 2030"، ومحاور الاستراتيجيات الوطنية لتمكين المرأة، وحقوق الإنسان، والسكان والمناخ وتداخلات وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية من خلال المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" التي انطلقت تحت رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي، بالتوازي مع رفع الوعي بالتحديات التى يواجهها المجتمع ودور المشروعات القومية الكبري فى التنمية فى ظل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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