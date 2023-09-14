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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعد إنجاز يمنى عياد .. تعرف على سجل مصر الأولمبي في الملاكمة

عبد المنعم الجندي
عبد المنعم الجندي صاحب أول ميدالية مصرية أولمبية في الملاكمة

استطاعت يمنى عياد لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة حسم تأهلها إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 2024 ، بعد تأهلها اليوم الخميس إلى نهائي بطولة أفريقيا بالسنغال عقب فوزها على لاعبة الجزائر.
 

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وأصبحت يمنى بهذا الانتصار ، هي اللاعبة الأولى بين المصريات في تاريخ الملاكمة ، التي تتمكن من حسم تأهلها إلى الدورة الأولمبية تاريخيًا .
وتملك مصر سجلاً جيدًا في تاريخ المشاركات بدورات الألعاب الأولمبية في رياضة الملاكمة بحصدها 4 ميداليات متنوعة.

وتأتي تتويجات مصر الأولمبية في الملاكمة على النحو التالي ..

- حصول عبد المنعم الجندي ، على برونزية دورة ألعاب روما 1960 في منافسات وزن الذبابة.
- تتويج محمد علي بفضية الملاكمة للوزن فوق الثقيل بدورة ألعاب أثينا 2004.
- تتويج أحمد إسماعيل الشامي ببرونزية وزن خفيف ثقيل خلال دورة أثينا أيضًا.
- حصول محمد السيد على برونزية الوزن الثقيل بدورة ألعاب أثينا ، لتنهي مصر مشاركاتها بالدورة ، حاصلةً على 3 ميداليات أولمبية في الملاكمة.

عدد ميداليات مصر الإجمالية بالألعاب الأولمبية ..

وعلى مدار تتويجات مشاركات البعثات المصرية بدورة الألعاب الأولمبية بداية من أمسترادم 1928 وحتى الدورة الأخيرة بطوكيو 2020 ، تمكنت من حصد 38 ميدالية متنوعة بواقع : 8 ذهبيات و11 فضية بالإضافة إلى 19 برونزية.

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