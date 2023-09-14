بعد إنجاز يمنى عياد .. تعرف على سجل مصر الأولمبي في الملاكمة

استطاعت يمنى عياد لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة حسم تأهلها إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 2024 ، بعد تأهلها اليوم الخميس إلى نهائي بطولة أفريقيا بالسنغال عقب فوزها على لاعبة الجزائر.





وأصبحت يمنى بهذا الانتصار ، هي اللاعبة الأولى بين المصريات في تاريخ الملاكمة ، التي تتمكن من حسم تأهلها إلى الدورة الأولمبية تاريخيًا .

وتملك مصر سجلاً جيدًا في تاريخ المشاركات بدورات الألعاب الأولمبية في رياضة الملاكمة بحصدها 4 ميداليات متنوعة.

وتأتي تتويجات مصر الأولمبية في الملاكمة على النحو التالي ..

- حصول عبد المنعم الجندي ، على برونزية دورة ألعاب روما 1960 في منافسات وزن الذبابة.

- تتويج محمد علي بفضية الملاكمة للوزن فوق الثقيل بدورة ألعاب أثينا 2004.

- تتويج أحمد إسماعيل الشامي ببرونزية وزن خفيف ثقيل خلال دورة أثينا أيضًا.

- حصول محمد السيد على برونزية الوزن الثقيل بدورة ألعاب أثينا ، لتنهي مصر مشاركاتها بالدورة ، حاصلةً على 3 ميداليات أولمبية في الملاكمة.

عدد ميداليات مصر الإجمالية بالألعاب الأولمبية ..

وعلى مدار تتويجات مشاركات البعثات المصرية بدورة الألعاب الأولمبية بداية من أمسترادم 1928 وحتى الدورة الأخيرة بطوكيو 2020 ، تمكنت من حصد 38 ميدالية متنوعة بواقع : 8 ذهبيات و11 فضية بالإضافة إلى 19 برونزية.