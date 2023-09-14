سارة سمير تحصد ذهبية خطف رفع الأثقال ببطولة العالم

حصدت سارة سمير لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال ذهبية بطولة العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، في منافسات وزن 76 كجم.



ونجحت سارة في تحقيق ذهبية الخطف في وزن 108 كجم.





وارتفع رصيد البعثة المصرية إلى 5 ميداليات بعد تتويج سارة سمير بواقع : 3 ميداليات لكريم كحلة لاعب المنتخب الوطني كالتالي "الذهبية في منافسات الكلين والنتر والذهبية في المجموع بـ387 كجم والفضية في الخطف بثقل 174 كجم.



كما توج محمود حسني بالميدالية البرونزية في منافسات الكلين يرفع ثقل 209 كجم.

البعثة المصرية..

وتشارك بعثة المنتخب الوطني في بطولة العالم بـ7 لاعبين ولاعبات على النحو التالي: سارة سمير، نعمة سعيد، حليمة عبدالعظيم، كريم كحلة، محمود حسني، ياسر أسامة، وعبد الرحمن محمد“.



وتأتي بعثة المنتخب المصري للكبار لرفع الأثقال في السعودية برئاسة أحمد مصطفى حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، وبتواجد رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو اللجنة الأولمبية المصرية المحاسب محمد عبدالمقصود لحضور اجتماع الاتحاد الدولي.