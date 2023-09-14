اصنعيها بالكاكاو الصحي.. طريقة عمل مولتن كيك لذيذ
المولتن كيك من الحلويات الشهيه والتي تتميز بقوامها الهش مع صوص الشوكولاته اللذيذ والذي يضيف مذاق مميز للوصفة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل مولتن كيك بالكاكاو اللذيذ.
المقادير
- الزبدة : ربع كوب (مذوبة)
- البيض : 1 حبة
- سكر : نصف كوب
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- بودرة الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة
- دقيق : 2 ملعقة كبيرة
طريقة التحضير
- ضعي السكر، والفانيليا، والبيض، والزبدة في وعاء، واخلطي المكونات جيداً حتى تتداخل باستخدام المضرب الكهربائي.
- أضيفي بودرة الكاكاو والدقيق مع الخلط المستمر حتى يتجانس الخليط تماماً.
- وزعي الخليط في كوبين مخصصين للفرن.
- حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- أدخلي الأكواب إلى الفرن لحوالي 20 دقيقة حتى ينضج المولتن كيك، ثم قدميه.