اصنعيها بالكاكاو الصحي.. طريقة عمل مولتن كيك لذيذ

المولتن كيك من الحلويات الشهيه والتي تتميز بقوامها الهش مع صوص الشوكولاته اللذيذ والذي يضيف مذاق مميز للوصفة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل مولتن كيك بالكاكاو اللذيذ.









المقادير

- الزبدة : ربع كوب (مذوبة)

- البيض : 1 حبة

- سكر : نصف كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بودرة الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

- دقيق : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير