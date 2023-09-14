أقام بيت الثقافة في منفلوط، برئاسة الشاعر بهاء توفيق، ملتقى ثقافيًا أدبيًا احتفالًا بالمجموعة القصصية "اعصار في قلب زهرة" التي فازت بالنشر الإقليمي للكاتبة هناء أبو شنيف. جاء ذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني، على دعم الأدباء والشعراء في صعيد مصر. وتم تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية ضمن فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، والتي تندرج ضمن برنامج الإدارة للخدمات الثقافية.

شهد الملتقى حضور كل من الأديب والناقد الدكتور يحيى محمد القفاص، والناقد جابر الزهيري، والأديب الناقد شعبان المنفلوطي، وقام بإدارة الملتقى الشاعر محمد أبو شناب. وقد تم خلال الملتقى مناقشة المجموعة القصصية وتحليلها، حيث أثنى الحاضرون على جودة الكتابة والفكر والأسلوب الساحر الذي يشتمل عليه العمل الأدبي. وشهد الملتقى عددًا من التهاني والتعليقات، حيث قدم كلا من محمد عبدالوهاب الشوربجي - رئيس مجلس الأمناء - والأديب علي عبدالرازق، والشاعرين أحمد كامل ومحمد عادل التهنئة للكاتبة على إصدارها الجديد.

حضر الحفل أعضاء من نادي الأدب، بما في ذلك الشعراء رمضان زيدان وأحمد عبد الحميد ونبيل السس، والأديب إيهاب كامل الصراف، بالإضافة إلى الحضور البارز لأسامة حمودة ومحمود مكرم الله وجبر عبد الفضيل. تمنى الجميع للكاتبة النجاح والتوفيق في المستقبل، معبرين عن اعجابهم بالأعمال الأدبية الرائعة التي تعكس موهبتها وإبداعها.

ملتقى ثقافي أدبي في بيت ثقافة منفلوط

ملتقى ثقافي أدبي في بيت ثقافة منفلوط

ملتقى ثقافي أدبي في بيت ثقافة منفلوط

ملتقى ثقافي أدبي في بيت ثقافة منفلوط

ملتقى ثقافي أدبي في بيت ثقافة منفلوط