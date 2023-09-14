خبير جيولوجيا: مصر معرضة لمخاطر الأعاصير (شاهد)

أكد الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجيولوجيا بجامعة كفرالشيخ أن مصر معرضة لخطر الأعاصير لوجودها في حوض البحر المتوسط بعد إعصار دانيال، قائلا:" وارد جدا إن الإعصار يتحرك نتيجة وجود الضغط المنخفض على اليابس خاصة في درجة الحرارة المرتفعة وتعبر الدول المحيطة لكن هذا لم يحدث في مصر أثناء إعصار دانيال".

وتابع "علام" خلال تصريحاته ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن سبب كارثة فيضانات درنة، هي عناصر المناخ وعدم صيانة السدود .

وأشار إلى أن وادي درنة منحدر بشدة صوب البحر المتوسط وهو ما أدى للكارثة، إضافة إلى عدم صيانة السدود، لافتا إلى أن سبب كارثة فيضانات درنة، هي عناصر المناخ وتكونها من ضمن الأسباب والتي تتمثل في الحرارة وهو السبب والرئيسي ثم الضغط الناتج عن الحرارة، إلى جانب الرياح والأمطار بجميع أنواعها.

وفي سياق آخر، دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، قادة العالم إلى العمل على إحراز تقدم في مجال الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، ووضع توفير الصحة للجميع في مقدمة جدول الأعمال السياسي، وتطبيق الدروس المستفادة من وباء كوفيد 19، وتنشيط العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة وإعادتها إلى المسار الصحيح.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم، في جنيف قبل انعقاد قمة أهداف التنمية المستدامة في الدورة الحالية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي يتخللها الأسبوع القادم ثلاثة اجتماعات رفيعة المستوى تتعلق بالصحة، حيث يتناول أحدها التأهب والاستجابة للأوبئة، ويصدر عنه إعلان سياسي لتعزيز حوكمة وتمويل الأمن الصحي العالمي، وهو الإعلان الذي يدعم المفاوضات الجارية لصياغة صك دولي بذلك.

كما يعقد اجتماعا حول التغطية الصحية الشاملة الذي التزمت به دول العالم ضمن أهداف التنمية المستدامة، فيما يركز الاجتماع الثالث على مكافحة السل.

- الوباء والصراعات عكست التقدم المحرز في مجال مكافحة السل

وأوضح أدهانوم، أن الوباء والصراعات عكست التقدم المحرز في مجال مكافحة السل، داعيًا إلى وضع أهداف محددة للعمل خلال السنوات الخمس القادمة وهي وصول أدوات الوقاية والتشخيص والعلاج من السل إلى 90% من الناس، واستخدام الأدوات الطبية الجديدة التي أوصت بها المنظمة، وتبني حزم اجتماعية لمرضى السل، والترخيص باستخدام اللقاح الجديد ضد السل، وزيادة الاستثمار في البحوث والابتكارات العلمية، ومكافحة أسباب الإصابة بالسل كسوء التغذية والسكري والإيدز واستهلاك التبغ والكحول.

ورحب مدير عام منظمة الصحة العالمية بإعلان قمة مجموعة العشرين، الذي تضمن عددًا من القضايا الصحية، مجددًا الالتزام بالتغطية الصحية الشاملة واتباع نهج صحة واحدة تشمل الإنسان وكوكب الأرض، وأهمية الطب التقليدي، ومبادرة الصحة الرقمية، ودعم إستراتيجية الاستجابة للطوارئ الصحية.

- 2 مليون دولار أمريكي دعم لليبيا

وحول الفيضانات في ليبيا، أكد أن المنظمة تعمل بشكل وثيق مع السلطات الليبية، وقد أطلقت المنظمة 2 مليون دولار أمريكي من صندوقها للطوارئ لدعم الاستجابة، ونشر الفرق الطبية في المناطق المنكوبة.

وأعلن الدكتور أدهانوم عن وصول شحنة إمدادات طبية غدًا إلى ليبيا تشمل 28 طنًا متريًا من مستلزمات الإسعافات الأولية والعمليات الجراحية والأدوية وإمدادات الطوارئ الطبية.

وحول زلزال المغرب قال إن أعداد الضحايا تستمر في الزيادة، والحكومة المغربية تدير عمليات الإغاثة والاستجابة هناك، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية مستعدة لرفع مستوى الاستجابة وتقديم المساعدات الطبية إذا لزم الأمر.