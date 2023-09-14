إرتفاع ضحايا إعصار دانيال بالمنيا لـ8 شباب

استقبلت قرية المشارقة ، إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، اليوم الخميس ، تشييع جثامين ٣ شهداء من ضحايا إعصار دانيال بدولة ليبيا ، ليرتفع عدد الجثث التي وصلت للقرية الي 5 جثث ، وشاب تم دفنه بليبيا، والذي تأكد وفاتها بمحافظة المنيا ،لــ 8 ضحايا ، ويؤكد أهالي قرية المشارقة أنه يوجد 17 شابا ما زالوا مفقودين ، كانوا بدرنه بليبيا، وأكد أهالي المشارقة ، وصول 3 جثامين لكل من ، أحمد ماهر عيد عبد العواض ، محمود فرج عبدالله حسين، وطارق حامد أبو حلقة، وسط حالة من الحزن ، حيث تم أداء صلاة الجنازة على الضحايا بمسقط رأسهم ودفن الجثامين بمقابر أسرهم .

وقال محمود جاد حسين ، شيخ ناحية القرية ، أنه ما زال هناك 17 شخصا من المفقودين في ليبيا من أبناء محافظة المنيا، لم يتم العثور عليهم حتى الآن، ومحدش يعرف عنهم حاجة، ومنعرفش إذا كانوا عايشين ولا ميتين ، وأضاف حاتم رسلان ، رئيس رابطة القبائل العربية بالمنيا ، أن الحادث مأساوي ،وأن الأهالي فجعوا بالخبر ، حيث كان الشباب قد خرجوا بحثا عن لقمة العيش ، وأن وفاتهم في هذه الفاجعة ترك الم كبير لأسرهم .

ولفت رسلان، إلى أن القرية اقامت سرادقات للعزاء على الضحايا، مؤكداً أن الحزن يعم ارجاء القرية فجميع الضحايا شباب وذهبوا الي ليبيا بحثا عن العمل من أجل مساعدة أسرهم على نفقات الحياة أو من أجل الزواج وتكوين أسرة وتحسين المستوى المادي لأسرهم

وأعلن أنه يضم صوته ،لأهالي الضحايا ، ويطالب بسرعة استخراج شهادات الوفاة الخاصة ،وكانت قرية اسمو العروس بديرمواس، قد قامت بأداء صلاة الغائب على ضحيتين من أهالي القرية هما ، احمد نجاح عبد السلام ، وأحمد محمد احمد ، اللذان لقيا مصرعهما جراء إعصار دانيال الذي أودي بحياة آلاف المواطنين في مدينة درنة بليبيا من المسجد الكبير بالقرية .

وسط حالة من الحزن التي سيطرت على الأهالي، مؤكدين ، أن وفاتهما كانت من جراء الإعصار، وأنه تم دفن الجثتين في الأراضي الليبية .