بنزيما يقود الاتحاد لانتصار هام على الأخدود بالدوري السعودي

قاد الفرنسي كريم بنزيما ، فريقه اتحاد جدة ، لانتصار هام على الأخدود بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية ، لحساب الجولة السادسة من منافسات الدوري السعودي “دوري روشن السعودي”.

جاء الهدف في الدقيقة 72 عبر الفرنسي كريم بنزيما.



وخاض فريق الاتحاد اللقاء بتشكيل ضم كل من ..

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

في خط الدفاع: لويز فيليبي – أحمد شراحيلي – حسن كادش – أحمد بامسعود – مد الله العليان

في خط الوسط: فابينيو – نجولو كانتي – صالح العمري – رومارينيو – رومارينيو

في الهجوم: كريم بنزيما.

الاتحاد في الصدارة ..

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد الاتحاد للنقطة 15 في صدارة ترتيب منافسات الدوري السعودي ، بينما تجمد رصيد الأخدود عند النقطة 4 في الترتيب 13.

وأقيمت المباراة تحت القيادة التحكيمية للتشيلي بيرو مازا، بمعاونة كل من مواطنه آلان ساندو فال، والباراجوياني رودني أكينو، السعودي محمد الحربي حكمًا رابعًا، والتشيلي خوان لارا حكمًا لتقنية الفيديو، والسعودي عبد الرحيم الشمري مساعدا لحكم الفيديو.



وتأتي المواجهة الأخرى في الدوري السعودي ، لفريق الوحدة الذي يلاقي نظيره ضمك خلال المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة السادسة من دوري المحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق الوحدة ضد ضمك في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق الرياضي سعد يحيي.