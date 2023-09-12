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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بنزيما يغيب عن مران اتحاد جدة قبل مباراة الأخدود

بنزيما
بنزيما

تخلف كريم بنزيما مهاجم فريق اتحاد جدة عن مران العميد التي أجريت أمس الإثنين استعدادا لمباريات الدوري السعودي.

واستكمل اتحاد جدة مرانه بعد نهاية الاجازة السلبية التي أعطاها المدرب نونو سانتو للاعبين خلال التوقف الدولي.

كما غاب عبدالرحمن العبود عن المران بعدما اكتفى بتأدية حصة تدريبية صباحية دون المشاركة في المران الجماعي المسائي.

ويلتقي اتحاد جدة مع مضيفه الأخدود بعد غد الخميس في الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.
وتأكد غياب جوتا والبرازيلي كورنادو بداعي تعرضه للإصابة، ويجهز نونو سانتو التشكيل الأمثل للقاء أمام الأخدود.

ويأتي الاتحاد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 12 نقطة من 5 مواجهات بعد تلقيه هزيمة واحدة كانت أمام الهلال.
 

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