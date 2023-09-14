حملة مكبرة لإزالة الاشغالات تجوب شوارع حي شرق أسيوط

في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات، تم تنفيذ حملة مكبرة في مدينة أسيوط، بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بضرورة تفعيل حملات مكافحة الاشغالات غير القانونية في المحال التجارية وتطبيق القانون بصرامة. وتحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

قاد عبد اللطيف عبد المنعم، رئيس حي شرق أسيوط، حملة مكبرة بهدف تنظيم المحال والمتاجر وإزالة أي اشغالات غير قانونية، بالتعاون مع سيد عباس وعاصم ابراهيم، نائبي رئيس حي شرق أسيوط، وفرج المصري، مسؤول الاشغالات في الفترة المسائية، بالإضافة إلى فريق قسم الاشغالات.

وأسفرت جهود هذه الحملة عن رفع الاشغالات غير القانونية في ميدان المنفذ وشارع الجمهورية. ومن المتوقع أن تستمر الحملات والجهود المكثفة خلال الفترة القادمة حيال المخالفين وتنفيذ القانون بحزم.

كما قامت الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط، برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس الحي، بالتنسيق مع قسم الاشغالات، وبإشراف سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس الحي، بحملة لرفع الاشغالات في شوارع حي شرق أسيوط. وجاءت هذه الحملة استجابة لشكاوى المواطنين من تعرضهم للإزعاج، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

تم رفع الاشغالات من شارع الشامية وشارع متياس، ردًا على شكاوى المواطنين الذين تأثروا منها. وتم التنبيه مشددًا على عدم وضع أي اشغالات في الشوارع مرة أخرى، وقد تم تحذير جميع الأفراد بعدم انتهاك القوانين، ومن يخالف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق القانون بكل حزم.

تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المحلية في أسيوط لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة النظافة في المدينة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لتحقيق النظافة والرفاهية للجميع.

تجدر الإشارة إلى أن حملة اعادة الانضباط في الشارع الأسيوطي تأتي في إطار السعي الحكومي لاستعادة النظام والانضباط في المدن والاحياء العامة، وتطبيق القوانين والقواعد التي تنظم الاشغالات والتجارة في الاماكن العامة بما يحقق الراحة والسلامة للمواطنين.

من جانبه، يعتبر السكان المحليون هذه الخطوة إيجابية ومهمة لإعادة الانضباط والنظام إلى الشارع الأسيوطي، وتحقيق مظاهر الجمال والترتيب في البيئة الحضرية. قدموا الشكر والتقدير للجهود الحكومية في هذا الصدد واستعرضوا أهمية اتخاذ إجراءات رادعة تحد من مخالفات الاشغالات غير القانونية في المرحلة المقبلة.

من المتوقع أن تشهد أسيوط تحسنًا ملحوظًا في الأنظمة والانضباط العام، وذلك بفضل الحملات المكثفة وتطبيق القانون بحزم. ويأمل السكان أن تستمر جهود السلطات المحلية والمحافظة في تنفيذ المبادرات الإصلاحية الأخرى بهدف تطوير البيئة الحضرية وتحقيق رفاهية أفضل للمواطنين.

حملة مكبرة لازالة الاشغالات تجوب شوارع حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة الاشغالات تجوب شوارع حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة الاشغالات تجوب شوارع حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة الاشغالات تجوب شوارع حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة الاشغالات تجوب شوارع حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة الاشغالات تجوب شوارع حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة الاشغالات تجوب شوارع حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة الاشغالات تجوب شوارع حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة الاشغالات تجوب شوارع حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة الاشغالات تجوب شوارع حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة الاشغالات تجوب شوارع حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة الاشغالات تجوب شوارع حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة الاشغالات تجوب شوارع حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة الاشغالات تجوب شوارع حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة الاشغالات تجوب شوارع حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة الاشغالات تجوب شوارع حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة الاشغالات تجوب شوارع حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة الاشغالات تجوب شوارع حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة الاشغالات تجوب شوارع حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة الاشغالات تجوب شوارع حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة الاشغالات تجوب شوارع حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة الاشغالات تجوب شوارع حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة الاشغالات تجوب شوارع حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة الاشغالات تجوب شوارع حي شرق اسيوط

حملة مكبرة لازالة الاشغالات تجوب شوارع حي شرق اسيوط