تضارب فى تصريحات وزير الكهرباء مع مصطفى مدبولى وتوزع المسئولية بين ثلاث وزارات

«الوفد» تكشف أسرار استمرار أزمة تخفيف الأحمال

التزمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الصمت تماما حيال التصريح بأى معلومات عن موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال وقطع التيار عن المواطنين، رفض مسئولو الوزارة الإدلاء بأى تصريح حول موعد عودة الاستقرار وانتهاء الانقطاعات، أرجع مصدر مقرب من الوزير أن قرار انتهاء تخفيف الأحمال مسئولية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وليس لوزارة الكهرباء سلطة اتخاذ قرار بذلك، وأوضح المصدر ان قرار رئيس الوزراء سيراعى رأى الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس طارق الملا وزير البترول لتوضيح الصورة أمام الدكتور مدبولى حول معادلة توفير الغاز للتصدير من ناحية أو تدبير عملة دولارية لاستيراد مازوت لتشغيل المحطات بدلا من الغاز. وبهذا تتوزع المسئولية بين ثلاث وزارات، وقال المصدر إننا فى وزارة الكهرباء نقوم بدور المشغل فقط وفى قضية كهذه ننفذ قرار رئيس الوزراء وقتما يقرر وقف تخفيف الأحمال.

فيما شدد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على جميع قيادات ومسئولى القطاع بعدم التصريح بمعلومة عن موعد انتهاء جدول تخفيف الأحمال، وبدء استقرار وانتظام الكهرباء لجميع الاستخدامات، برر الوزير تعليماته لعدم حدوث أزمة مع الدكتور مدبولى كما حدث منذ حوالى شهر عندما أعلن الدكتور شاكر انتهاء تخفيف الأحمال تماما فى العاشرة من صباح الاثنين 4 سبتمبر، وبعدها بساعتين أعلن مكتب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء جدول تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية، وطلب الدكتور مدبولى من الدكتور شاكر بنفى ما كتبته العديد من المواقع الإخبارية من تصريحات منسوبة له بانتهاء أزمة تخفيف الأحمال، وبالفعل تم نفى التصريحات المنسوبة للدكتور شاكر واعتماد خريطة الدكتور مدبولى لتخفيف الأحمال التى استثنت المناطق الساحلية والمناطق الاستراتيجية والمستشفيات وأقسام الشرطة من جداول التخفيف وركزت على المناطق الشعبية ومحافظات الدلتا والصعيد وأقرت الخريطة قطع التيار مرة واحدة على كل منطقة يوميا بالتناوب لمدة لا تقل ولا تزيد على الساعة.

وخرجت تصريحات حكومية تبشر المواطنين بانتهاء جدول التخفيف، بداية شهر أغسطس ثم جاء تصريح آخر بوقف التخفيف فى الأسبوع الأول من أغسطس ثم فى الأسبوع الثانى من أغسطس وحتى اليوم لم نجد من يطمئن المواطنين متى ينتهى التخفيف، رغم عدم الالتزام بجدول التخفيف فى عواصم المحافظات ومعظم مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية والساحل الشمالى ومطروح وشمال وجنوب سيناء، والغريب أن كثيرا من الأحياء الشعبية بالقاهرة الكبرى تم رفع جدول قطع التيار عنها منذ أكثر من أسبوعين ولم يصدق سكانها أن جدول التخفيف مستمر فى مناطق بالجمهورية، بل إن المناطق المنتظرة لإنهاء التخفيف قوجئت بصدور تعليمات من التحكم القومى للشبكة القومية لكهرباء مصر إلى شركات التوزيع صباح أمس الأول الأحد بزيادة مدة تخفيف الأحمال من ساعة إلى ساعة ونصف فى محافظات الدلتا والصعيد وبعض الأحياء الشعبية بالقاهره الكبرى.