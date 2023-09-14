تخرج المجموعة الـ89 في مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية

أعلنت وزارة الأوقاف، بالأسماء تخرج المجموعة التاسعة والثمانين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وعددهم: ( 8 ) خريجين ، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى: ( 1349 ) خريجًا.

والخريجون الجدد هم:

1. عبد المعز محمد محمد محمود الديوان العام إمام وخطيب

2. عادل صلاح علي أحمد بورسعيد إمام وخطيب

3. سليم السيد حسن متولي بورسعيد إمام وخطيب

4. محمود مصطفى رياض عبد الله بني سويف إمام وخطيب

5. أحمد سليمان فرج عودة الإسماعيلية إمام وخطيب

6. سالم زكي الششتاوي الحلواني الغربية إمام وخطيب

7. محمود حسانين محمد حسانين جنوب سيناء إمام وخطيب

8. هبة محمد محمد إبراهيم النبراوي الدقهلية واعظة

