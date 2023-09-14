افتتاح بطولة أفريقيا للكاراتيه التقليدي بحضور رئيس الاتحاد الدولى والأفريقي

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور ماهر الغريب مدير عام الإدارة العامة للحافز والتكريم والموهوبين، لحضور افتتاح بطولة أفريقيا للكاراتيه التقليدي، والمُقامة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 14 سبتمبر حتى 16 من نفس الشهر الجاري.



حضر الافتتاح، جلبرتو جارتنر رئيس الاتحاد الدولى للكاراتيه التقليدي، والدكتور ماهر الغريب مدير عام الحافز والتكريم بوزارة الشباب والرياضة نائبا عن وزير الدكتور اشرف صبحي، والمستشار رامي المكاوي رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للكاراتيه التقليدي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري، بحضور سينسي جوميز عضو اللجنة الفنية العليا بالاتحاد الدولي، وسينسي اليجيو رئيس لجنة الحكام الدولية وسينسي سادى عمر المدير التنفيذي للاتحاد الدولى، والمدير المالى للاتحاد سينسي روي مارشال.



في رسالته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حالياً، الأمر الذى جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الرياضة المصرية تشهد العديد من النجاحات والتفوق على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، في ظل الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين، والذي يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة.

وجدد الوزير تأكيده على دعم الوزارة لجميع الاتحادات الرياضية، وتوفير الرعاية الكاملة للأبطال الرياضيين فى مختلف الألعاب، وتذليل كل العقبات حتى يصلوا إلى قمة الأداء والإنجاز الذى يضاف إلى الرياضة المصرية.



وأشاد جلبرتو جارتنر رئيس الاتحاد الدولى للكاراتيه التقليدي، بتنظيم البطولة والذي أكد أنه جاء على أعلى مستوى وفاق توقعاته الشخصية، لافتا إلى سعادته بالتواجد في مصر والتي أصبحت من كبرى الدول في استضافة وتنظيم البطولات لما تمتلكه من مقومات تؤهلها لذلك.

من جانبه أكد المستشار رامي المكاوي رئيس الاتحادين المصري والإفريقي وعضو الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي على أهمية البطولة والتي تعد أفضل استعدادا للمشاركة في بطولة العالم، حيث من المقرر أن يشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم للكاراتيه التقليدي 2023 والتي ستقام في دولة اوزبكستان .



وأوضح المكاوي أن الاتحاد المصري وضع كافة الترتيبات من أجل الخروج بالبطولة في أفضل صورها خاصة وأن العالم أصبح يتابع مصر في رياضة الكاراتيه التقليدي بعد إنجازات بطولة العالم الماضية، بجانب السمعة الكبيرة التي اكتسبتها الدولة المصرية في تنظيم واستضافة كبرى البطولات القارية والعالمية.

وتقام منافسات البطولة بمشاركة 12 دولة إفريقية، هي السودان وتنزانيا وأنجولا والسنغال والنيجر ومالي والكونغو وكوت ديفوار وليبيا والجزائر وجزر القمر بجانب مصر البلد المضيف للبطولة.