الثلاثاء القادم.. احتفالية مستشفيات جامعة أسيوط بالمولد النبوي الشريف

تنظم مستشفيات جامعة أسيوط احتفالية بالمولد النبوي الشريف، في يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الحالي، بحضور كوكبة من علماء الأزهر الشريف بمحافظة أسيوط، وتتم هذه الاحتفالية تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الجامعي الرئيسي.

وتُعقد الاحتفالية في قاعة المؤتمرات بالمستشفى الجامعي الرئيسي في الدور الأول، وتبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً. سيتم تنظيم مجموعة من الفقرات والأنشطة التي تعبر عن محبة وتقدير المستشفيات الجامعية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وسيتم إلقاء كلمات ترحيبية من قبل الشخصيات الحاضرة، حيث سيتحدث الدكتور أحمد المنشاوي عن أهمية هذه المناسبة ودور النبي محمد في دعم القيم الإنسانية والتآخي والتعاطف بين الناس. كما سيتم الاستماع إلى محاضرات من قبل علماء الأزهر الشريف حول قيم التسامح والسلام التي دعا إليها النبي محمد.

وسيقدم الدكتور إيهاب فوزي عرضًا عن جهود المستشفيات الجامعية في توفير الرعاية الصحية الممتازة للمجتمع، ودور النبي محمد في تشجيع العلوم الطبية والتعاطف مع المرضى. كما سيتم تكريم بعض من العاملين بالمستشفيات الجامعية الذين قدموا أداءً متميزًا في خدمة المرضى والمجتمع بشكل عام.

تأتي هذه الاحتفالية كجزء من جهود مستشفيات جامعة أسيوط لنشر الروحانيات الإسلامية والقيم الأخلاقية النبوية بين العاملين في المستشفيات وبجميع فئات المجتمع. تسعى المستشفيات الجامعية في أسيوط إلى تقديم نموذج متميز في تقديم الرعاية الصحية والاهتمام بالجانب الروحي والأخلاقي للمرضى.

أخيرًا، يعد هذا الحدث فرصة لتعزيز التعايش السلمي والفهم المتبادل بين أفراد المجتمع، وتعكس التزام مستشفيات جامعة أسيوط بقيم التسامح والتعاون التي دعا إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.