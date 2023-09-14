محافظ الوادي الجديد يبحث موقف مشروعات المياه بالمحافظة

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس حسام أحمد رئيس قطاع الوادي الجديد وممثلي الشركة.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على بدء إجراءات العمل لتشغيل المرفق بمركز الداخلة لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عقب انتهاء إجراءات الاستلام. كما وجّه بتوفير مقرات إدارية في مركزي الخارجة والداخلة؛ وذلك لتيسير تقديم الخدمة للعملاء والمواطنين وضمان استقرار الأعمال وكفاءة منظومة العمل.

وتم الاتفاق أيضًا على بدء الخطوات التنفيذية لتأهيل ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة أبوطرطور، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحويل المنطقة إلى وحدة محلية قروية ومجتمع عمراني متكامل الخدمات.

وأعرَب اللواء دكتور الزملوط عن أهمية هذه الخطوات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات السكان في المنطقة. كما أشاد بتعاون شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وأكد أن التعاون الشامل بين جميع الأطراف سيساهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق التطور في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة الوادي الجديد تعمل بجدية على توفير البنية التحتية اللازمة لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في جميع المناطق، بهدف تحسين معيشة السكان وتعزيز التنمية المستدامة في المحافظة.

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