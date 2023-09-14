محافظ جنوب سيناء يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ؛ لمناقشة جدول اعمال مجلس إدارة الصندوق، بحضور اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ومدير صندوق الاسكان، ورؤساء مدن طور سيناء وشرم الشيخ، ومدير المديرية المالية ، ومدير مديرية الإسكان بالمحافظة ومديري الإدارات اعضاء مجلس ادارة الصندوق.

وبدأ الاجتماع بالتصديق علي محضر أعمال الجلسة السابقة، ثم عرض الموقف المالي لصندوق الإسكان الاقتصادي، وعرض موقف متحصلات بنك التعمير والاسكان مشروع الإسكان الجديد لعدد 5998 وحدة سكنية، كما تم عرض موقف توزيع الوحدات السكنية بمدينة طور سيناء.