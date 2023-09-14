فريد يستعد لإطلاق أغنية جديدة برفقة الملحن محمد سرور

يستعد الملحن محمد سرور إطلاق أغنية جديدة برفقة الفنان فريد، الذي اشتهر بأغنية "لو جاي في رجوع" من المنتظر طرحها على المنصات الموسيقية المختلفة خلال الفترة القادمة.

فريد والملحن محمد سرور

الأغنية الجديدة من كلمات الشاعر الغنائي محمد شكري، وتوزيع هشام محمد.

وحقق المطرب فريد نجاحا كبيرا بأغنيته الشهيرة "لو جاي في رجوع" التي تخطت ال106 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "لو جاي في رجوع"

أغنية "لو جاي في رجوع" من كلمات مصطفى ناصر، ألحان تيام علي، توزيع تيام طارق، مكس وماستر مهاب أسامة، رؤية فنية جيمي، إنتاج "نيو إيرا".

وأيضا يلحن محمد سرور للمطرب اللبناني داني شمعون نجم برنامج المواهب ستار أكاديمي أحدث أغانيه بعنوان "قضيها سهر" التي كتبها محمد شكري، وتولى التوزيع الموسيقي لها كريم حسن، وتم تسجيلها في بيروت، ومن المنتظر تصويرها على طريقة الفيديو كليب بين بيروت ودبي.

ومن أبرز الأغاني التي لحنها محمد سرور وشارك في الغناء بها الأغنية الوطنية "في عنينا" مع المطربون شذى ونادر نور، وأغنية "مرة كمان" لفريق "سنين" وهي من كلمات وألحان محمد سرور.

وعلى مستوى الغناء قدم محمد سرور عددا من الأغاني على طريقة السينجل خلال الفترة الماضية منها الأغاني:كل شئ مسموح، التي لحنها لنفسه، إضحك الدنيا حلوة، خليها على الله ولسه الأوان.