دورة تدريبية لـ 25 ممارس علاج الطبيعي على أحدث الأساليب العلاجية بأسيوط

عقد مديية الصحة بمحافظة أسيوط، دورة تدريبية في مجال العلاج الطبيعي، تحت رعاية الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وبإشراف الدكتورة دعاء عماد الدين، مديرة إدارة العلاج الطبيعي، والدكتورة إيمان مصطفى محمد، مديرة إدارة التدريب.

وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويد 25 ممارسًا في مجال العلاج الطبيعي من المستشفيات والوحدات الصحية بأحدث الأساليب العلاجية والإدارية في هذا المجال.

وتمت المحاضرة الأولى في الدورة بواسطة الدكتورة إنعام محمد علي من مستشفى أسيوط العام، وتحدثت في موضوع "دور العلاج الطبيعي في تصريف اللمفاوي للغدد اللمفاوية". قدمت الدكتورة إنعام محاضرة شيقة ومفيدة، حيث ألقت الضوء على أهمية العلاج الطبيعي في تحفيز تصريف اللمفاوي وتحسين وظائف الغدد اللمفاوية.

أما المحاضرة الثانية، فقدمها الدكتور إيمان محمد علي من مستشفى ابنوب المركزي، وتحدثت في موضوع "كيفية الاستخدام الأمثل لأجهزة العلاج الطبيعي". قدم الدكتور إيمان مجموعة من النصائح والإرشادات حول كيفية استخدام الأجهزة الطبية بطريقة صحيحة وفعالة لتحقيق أفضل النتائج في العلاج الطبيعي.

وتلقى المشاركون في الدورة التدريبية معلومات قيمة وعملية واستفادوا من خبرات المحاضرين المتميزين في هذا المجال. وقد أبدى المشاركون ارتياحهم لمستوى الدورة التدريبية وتنظيمها الممتاز.

وتعتبر هذه الدورة التدريبية في مجال العلاج الطبيعي نجاحًا كبيرًا ومساهمة قيمة في تطوير قدرات الكوادر الصحية في مجال العلاج الطبيعي في مدينة بسيوط، وتعزز الاحترافية والمهارات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى.

دورة تدريبية لـ 25 ممارس علاج الطبيعي علي أحدث الأساليب العلاجية باسيوط

دورة تدريبية لـ 25 ممارس علاج الطبيعي علي أحدث الأساليب العلاجية باسيوط

دورة تدريبية لـ 25 ممارس علاج الطبيعي علي أحدث الأساليب العلاجية باسيوط

دورة تدريبية لـ 25 ممارس علاج الطبيعي علي أحدث الأساليب العلاجية باسيوط

دورة تدريبية لـ 25 ممارس علاج الطبيعي علي أحدث الأساليب العلاجية باسيوط