تعيين الشيخ أحمد عبدالمنعم الغنام خطيبًا للجمعة

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ أحمد عبد المنعم علي الغنام باحث بالإدارة المركزية لشئون الدعوة بأداء خطبة الجمعة القادمة 15 سبتمبر 2023م بعنوان: "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أهله"، والتي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد المحطة بحوش عيسى بمحافظة البحيرة.

الأوقاف تنظم زيارة للطالبات الوافدات لمعالم مدينة الإسكندرية





نظمت إدارة معسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية جولة ترفيهية للفوج السابع للطلاب الوافدين، والذي يضم (50) طالبة من الطالبات الوافدات الدارسات بالأزهر الشريف من جنسيات مختلفة، والمسجلات على منحة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، قاموا خلالها بزيارة إلى مكتبة الإسكندرية، وقلعة قايتباي، ومسجد أبو العباس المرسي، وبعض المعالم الحضارية والأثرية بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، و سارة المطيري مديرة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، وهاني محمد عبد المنعم كبير أخصائيين اجتماعيين بالمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، ووائل حامد عبد العزيز مسئول الطلبة بالمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة.



وخلال الجولة أبدى الجميع انبهارهم بالتاريخ العريق لمحافظة الإسكندرية وكنوزها الثقافية، وبتاريخ مصر العريق وحاضرها المشرق، مشيدين بروعة وجمال فن العمارة، وما تنبئ عنه من ملامح الشخصية المصرية، مؤكدين أن هذه الجولات تسهم بقوة في بناء الوعي الثقافي والمعرفي بتاريخ مصر العريق، كما تطلعهم على حاضرها ومستقبلها المشرق، كما أعربوا عن شكرهم للأستاذة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على رعايته لهم واهتمامه الكبير بهم، وعلى هذه الجولة التاريخية المتميزة، سائلين الله تعالى لمصر أن يحفظها من كل سوء ومكروه، وأن يجعلها أمنًا أمانًا وسائر بلاد العالمين.

دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها

يأتي ذلك، في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وفي إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف، واهتمامًا بالجانب التثقيفي والترفيهي إلى جانب الاهتمام العلمي والفكري، وعلى هامش فعاليات المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين.



