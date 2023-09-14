اندلاع حريق هائل في مطعم شهير بالسيدة عائشة

اندلع حريق منذ قليل، في مطعم مأكولات شهير في منطقة السيدة عائشة بالقاهرة، حيث تعالت ألسنة النيران، وانتقلت قولت الحماية المدنية والدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.

تلقت نجدة القاهرة بلاغا بنشوف حريق هائل في مطعم ومحل أبو سليمان اللمكرونة والمشويات، في منطقة السيدة عائشة بالقاهرة وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الأجزاء والعقارات المجاورة.

نصائح لتجنب حوادث الحرائق

وتشدد الحماية المدنية على استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الحماية المدنية إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها