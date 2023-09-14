وفاة شخص وإصابة 13 في انقلاب ميكروباص بالشرقية

لقى شخص حتفه، وأصيب 13 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر تعرضهم عصر اليوم الخميس، لحادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق بلبيس السلام، بدائرة مركز بلبيس.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بلبيس السلام

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بلبيس السلام، بدائرة مركز شرطة بلبيس، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.