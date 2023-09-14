لبحث أوجه التعاون المشترك الجيزاوى يستقبل سفير دولة كازاخستان بالقاهرة

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئي جامعة بنها، السفير خيرات لاما شريف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة والوفد المرافق لبحث سبل التعاون المشترك على المستوى الاكاديمي والبحثي بين الجامعة، والجامعات الكازاخستانية.



جاء ذلك بحضور السكرتير الأول للسفارة طلعت إلياس، ومساعد السفير أنس عادلبيكوف.



وقال الدكتور ناصر الجيزاوى، إن اللقاء تناول تعزيز الاتفاقيات الخاصة بتطوير التعاون الثنائي بين جامعة بنها والجامعات الكازاخستانية، مشيراً إلى أن جامعة بنها تربطها علاقات تعاون مع جامعة الفارابي الوطنية بكازاخستان منذ عدة سنوات، كما تم مناقشة الفاعليات الثقافية التي تقوم بها السفارة بمناسبة مرور 800 عام على ميلاد السلطان الظاهر بيبرس.



ومن جانبه أشاد السفير خيرات لاما شريف بالعلاقات بين دولة مصر ودولة أذربيجان فى المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية.