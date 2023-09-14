بعد قليل انطلاق مباراة اتحاد جدة والأخدود بالدوري السعودي .. بث مباشر

تنطلق بعد قليل مواجهة اتحاد جدة أمام نظيره الأخدود ، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية ، لحساب منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي “روشن للمحترفين”.

ويخوض اتحاد جدة اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

في خط الدفاع: لويز فيليبي – أحمد شراحيلي – حسن كادش – أحمد بامسعود – مد الله العليان

في خط الوسط: فابينيو – نجولو كانتي – صالح العمري – رومارينيو – رومارينيو

في الهجوم: كريم بنزيما.



وعلى صعيد النتائج خاض فريق الكرة الأول بنادى الاتحاد السعودي 5 مواجهات منذ انطلاق المسابقة بنسختها الحالية 2023، نجح فى تحقيق الفوز فى 4 لقاءات، وخسر مواجهة وحيدة، تمكن خلالهم من تسجيل 15 هدف واستقبلت شباكه 4 أخرين، ويحتل المركز الـ 3 برصيد 12 نقطة.

على الصعيد الآخر ، لعب فريق الأخدود 5 مباريات، تمكن من تحقيق الفوز فى لقاء وتعادل فى أخر، بينما تعرض لـ 3 هزائم منذ انطلاق دوري روشن السعودي، سجل 3 أهداف، واسقبلت شباكه 6 أخرين، ويتواجد فى المركز الـ 13 برصيد 4 نقاط فى ترتيب جدول الدوري.



و تنطلق مباراة الاتحاد والأخدود المرتقبة في تمام السادسىة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، على أن تذاع تذاع المواجهة عبر قناتي SSC1 HDوSSC1 SD بصوت المعلقين بلال علام وعبدالله الغامدي.



يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والأخدود عبر الضغط هنا ..

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