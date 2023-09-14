ندوة تعريفية للطلاب الجدد بآداب الزقازيق حول "الأقسام والبرامج الأكاديمية"

نظمت كلية الآداب بجامعة الزقازيق، ندوة تعريفية بالأقسام والبرامج الأكاديمية للطلاب الجدد، ضمن الاستعدادات للعام الجامعى الجديد.

وحضر الندوة الدكتور عماد عبدالرازق، عميد الكلية، ونفذها اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر، وذلك بمدرج ج بالكلية، اليوم الخميس.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامي عبدالعال، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد غريب، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمرو راجح مدير عام الكلية، والدكتور أحمد سامى النجار مقرر لجنة الأسر بالجامعة، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

وبدأت فعاليات الندوة باستقبال الطلاب الجدد بهدايا تذكارية، ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وفقرات غنائية متنوعة، ثم شرح من أعضاء هيئة التدريس بالكلية للأقسام والبرامج الأكاديمية وما تتميز به كلية الآداب وطبيعة الدراسة ومتطلبات سوق العمل ومواصفات الخريج وكيفية تسجيل الرغبات من خلال الموقع الإلكترونى الرسمي للكلية.

وخلال كلمته رحب الدكتور عماد عبد الرازق بأبنائه الطلاب الجدد فى رحاب كلية الآداب التى تأسست منذ عام ١٩٧٥م، مؤكدا أن الشباب هم مستقبل مصر الواعد.

وأشار إلى أن استشراف المستقبل يدفعنا لتطوير البرامج واستحداثها وإنشاء برامج جديدة لها مستقبل في ظل تطور الاحتياجات وتنوع التخصصات بشكل دائم ومستمر، وذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلية والعالمية على حدٍ سواء.

ونوه عميد الكلية إلى أهمية المشاركة فى الأنشطة الطلابية، لما تتميز به كلية الآداب من تحقيق مراكز متقدمة على مستوى هذا القطاع الكبير، مؤكدًا أيضًا لأبنائه الطلاب أن القمة أنت صانعها في أي مجال تصنع القمة، ناصحًا أبناءه بأن يختاروا التخصص والقسم المناسبة لطموحاتهم وشغفهم ومهاراتهم بالاطلاع والبحث.

وشدد سامى عبد العال، على أهمية التحصيل الدراسي والمثابرة والاجتهاد وتنمية مهارات الطلاب، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتطور الكبير والملحوظ فى تكنولوجيا المعلومات.

وأعرب مدير عام الكلية عن بالغ سعادته بتواجده مع طلاب الكلية الجدد، مؤكدا لهم على تذليل كل العقبات ومساندتهم خلال مشوارهم الدراسي من العام الجامعى الأول لهم حتى التخرج.