الأوقاف تعلن أسماء المرشحات للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الطالبات اللاتي اجتزن اختبارات القبول والمقابلة الشخصية والمرشحات للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض التابع لمستشفى الدعاة وذلك للعام الدراسي 2023 /2024م.

التوجه لمقر معهد التمريض لاستكمال إجراءات القبول



وأكدت الوزارة، على الطالبات الراغبات بالالتحاق بالمعهد سرعة التوجه لمقر معهد التمريض لاستكمال إجراءات القبول والقيام بسداد القسط الأول من المصروفات الدراسية بمقر مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، على أن يكون سداد المصروفات الدراسية من خلال فيزا إلكترونية فقط وذلك حسب تعليمات وزارة المالية، بداية من يوم السبت القادم الموافق 16/ 9/ 2023م حتى يوم الاثنين الموافق 25/ 9/ 2023م.

وأشارت الوزارة، إلى ضرورة حضور ولي الأمر لتسليم أصل الشهادات والفيش والتشبيه لولي الأمر باسم / المعهد الفني للتمريض (مستشفى الدعاة - وزارة الأوقاف) - ومن لم تتقدم لاستكمال الأوراق ودفع المصاريف الدراسية خلال الفترة المعلنة يعد تقديمها لاغيًا ويتم شطب اسمها من كشوف القبول.

