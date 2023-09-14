بمشاركة 11 دولة.. منظمة المرأة العربية تعقد الحوار الإقليمي رفيع المستوى

عقدت منظمة المرأة العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ؛ الحوار الإقليمي رفيع المستوى حول: "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية"، وذلك يوم الإثنين القادم الموافق 18 سبتمبر/أيلول 2023 بالقاهرة، ويستمر حتى يوم 20 سبتمبر/أيلول 2023.

رسم خارطة طريق لتعزيز المشاركة السياسية لـ المرأة في المنطقة العربية

يهدف الحوار إلى رسم خارطة طريق لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية على المستوى الوطني وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات للتغلب على العقبات التي تحول دون المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة، وتبادل الخبرات ومناقشة الفرص المتاحة للنهوض بالمشاركة السياسية للمرأة.

يشارك في الحوار سعادة الأستاذة فريال سالم، مستشارة في الرئاسة الفلسطينية، ورئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة، وسعادة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر، وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، ومعالي الدكتورة حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا، عضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، ومعالي الدكتورة يسرى كريم محسن، المديرة العامة لدائرة تمكين المرأة العراقية الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، ومعالي الأستاذة وفاء الضيقة، عضوة المجلس التنفيذي للمنظمة عن لبنان، وسعادة الدكتورة شفيقة سعيد عبده، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة باليمن، وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة.

بالإضافة إلى عضوات من البرلمان بالدول العربية، ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في موضوع التمكين السياسي للمرأة، كما يُشارك في الحوار ممثلون عن المنظمة العربية للإدارات الانتخابية.

منظمة المرأة العربية تعقد الحوار الإقليمي رفيع المستوى



