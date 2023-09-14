الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد صلاح خارج سباق "ذا بيست" 2023

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ "فيفا"، عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل "The Best" للعام الحالي 2023، وسيكون هناك تصويت مفتوح للجميع لاختيار الفائزين.

غياب محمد صلاح

وغاب الدولى المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، رغم تسجيله 30 هدفًا في الموسم الماضي عن قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في العالم. 

وأعلن عن المرشحين لجائزة  أفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي 2022/2023، بجانب اختيار المرشحين خلال الفترة من 19 ديسمبر وحتى 20 أغسطس 2023.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في عام 2023


القائمة جأت كالآتي:
جوليان ألفاريز، مارسيلو بروزوفيتش، كيفين دي بروين، إلكاي جوندوجان، إيرلينج هالاند، رودري، كفاراتسخيليا، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، فيكتور أوسيمين، ديكلان رايس، برناردو سيلفا.

المرشحون لأفضل مدرب في عام 2023


بيب جوارديولا، سيموني إنزاجي، أنجي بوستيكوجلو، لوتشيانو سباليتي، تشافي

المرشحون لجائزة أفضل حارس في عام 2023


ياسين بونو، تيبو كورتوا، إيدرسون، أندريه أونانا، مارك أندريه تير شتيجن

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