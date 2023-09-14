إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر الأحد المقبل

تعقد جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، الأحد المقبل في تمام الساعة الثانية بعد الظهر مؤتمرها الصحفي لإعلان نتيجة التنسيق.

تنسيق جامعة الأزهر 2023.. أعلنت جامعة الأزهر الشريف، عن فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق القبول بجامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024م، وذلك بداية من اليوم الأحد 3 من سبتمبر 2023م.

رابط تسجيل الرغبات في تنسيق جامعة الأزهر 2023

جامعة الأزهر

ويبحث العديد من طلاب الثانوية الأزهرية عن رابط تنسيق جامعة الأزهر 2023، حيث يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم عبر بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي وذلك باستخدام رقم الجلوس والرقم السري للطلاب https://tansik.digital.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=4

خطوات تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية 2023

الدخول على رابط التنسيق من خلال هذا الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=4

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، الموجود في استمارة النجاح، مع إعادة كتابة الرقم التأكيدي الظاهر في الصورة.

الاطلاع على دليل البنين والبنات وشروط وقواعد القبول في الكليات والمعاهد، والحدود الدنيا للكليات والمعاهد.

يمكن للطالب إدخال الرغبات من خلال النقر على أيقونة إضافة.

يمكن التحكم في ترتيب الرغبات بعد إضافتها بالتقديم أو التأخير باستخدام الأسهم المشار إليها في الصورة التالية، وكذلك يمكن حذف الرغبة نهائيا من سجل الرغبات وذلك باستخدام رمز (X).

بعد إتمام إدخال الرغبات يجرى الضغط على زر "الخطوة التالية" الموجود أسفل الشاشة.

بعد التأكد من الرغبات، يتم إدخال رقم الهاتف والرقم القومي والبريد الإلكتروني (إن وجد)، والرقم السري مرة أخرى وإعادة إدخال الرقم التأكيدي كما هو موضح في الصورة، وبعد ذلك يتم الضغط على زر "التسجيل"، لحفظ البيانات.

الأوراق المطلوبة للتقديم لكليات جامعة الأزهر

يتطلب التقديم لكليات جامعة الأزهر للطلاب الجُدد المرشحين للالتحاق بجامعة الأزهر هذا العام 2023-2024 م ما يلي:

أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها.

أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها.

بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.

(6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.

(3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي.

بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.

حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.