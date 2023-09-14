بيت الزكاة والصدقات يعلن عن وظائف جديدة بالمكتب الإقليمي بالأقصر

منذ إنشاء بيت الزكاة والصدقات وهو يسعى جاهدًا لتقديم خدمات للمحتاجين في كل مكان، ومن أول اهتماماته القرى الأشد فقرًا والأسر الأشد احتياجًا، وبخاصة في محافظات الصعيد.



وفي إطار التوسع في إنشاء فروع جديدة، أنشأ بيت الزكاة والصدقات المصري مكتبًا إقليميًّا بالأقصر ليخدم بعض محافظات الصعيد، ولحاجة هذا المكتب لباحثين؛ يعلن بيت الزكاة والصدقات - تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر- عن حاجته لعدد من الباحثين الاجتماعيين بالمكتب الإقليمي بمحافظة الأقصر بعقد عمل محدد المدة، قابل للتجديد سنويًّا بعد اجتياز مدة التدريب لمدة ثلاثة أشهر، وتقدم السيرة الذاتية حتى نهاية يوم عمل ٢٣/٩/٢٠٢٣م.



أوضح بيت الزكاة والصدقات في بيان صحفي اليوم الخميس 14 من سبتمبر2023 أن المتقدم لشغل وظيفة باحث اجتماعي يجب أن تكون لديه خبرة 3 سنوات فأكثر، وأن يكون من قاطني محافظة الأقصر، طبقًا لبطاقة الرقم القومي السارية.

الشروط المطلوبة للمتقدم للوظيفة



أضاف البيان أن الشروط المطلوبة للمتقدم للوظيفة أن يكون:

• حاصلًا على بكالوريوس خدمة اجتماعية أو ليسانس آداب علم اجتماع.

• أدَّى الخدمة العسكرية أو أُعْفِي منها.

• لا يزيد سنه على 35 عامًا وقت تاريخ الإعلان.

• لديه الخبرات العملية الملائمة للوظيفة المتقدم لها.

• متفرغًا تفرغًا تامًّا.

أشار البيان أنه على الراغبين في التقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية على موقع بيت الزكاة والصدقات الرسمي فقط عن طريق الرابط التالي:

https://baitzakat.org.eg/careers وسيكون التواصل مع المرشحين تليفونيًّا؛ لتحديد موعد المقابلة الشخصية.