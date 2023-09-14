أسيوط: إنتهاء المرحلة الثانية من الحملة القومية لتنظيم الأسرة

اتجهت محافظة أسيوط، نحو تحقيق نجاح كبير في تنظيم الأسرة، والتخفيف من مشكلة النمو السكاني، حيث انتهت اليوم الحملة القومية لتنظيم الأسرة المرحلة الثانية في المحافظة. تم تنفيذ الحملة تحت رعاية الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

وشملت هذه المرحلة للحملة القومية لتنظيم الأسرة العديد من القرى والمراكز في المحافظة.

وشملت القوصية وساحل سليم وصدفا والفتح وأسيوط. وهذا يعكس جهوداً مستمرة في توسيع نطاق الحملة لتشمل أكبر عدد ممكن من السكان وتنفذ بشكل شامل في جميع المناطق.

وتهدف حملة تنظيم الأسرة إلى توعية الأسر بأهمية التخطيط الأسري والمساهمة في تقليل نسبة النمو السكاني. وتهدف أيضًا إلى توفير الخدمات الصحية اللازمة للنساء والأزواج وتعزيز توفير وسائل منع الحمل الآمنة والموثوقة.

وتم تنفيذ الحملة بالتعاون بين وزارة الصحة وشركاء المجتمع المحلي والجهات الأهلية ذات العلاقة. تم توفير فرق طبية متخصصة في مختلف مناطق المحافظة لتقديم الاستشارات والخدمات الصحية اللازمة للأسر.

وتم توفير ورش عمل ومحاضرات توعوية للزوجين والأسر بشكل عام، وتوضيح الأساليب المختلفة لتنظيم الأسرة. كما تم توفير الوسائل المختلفة لمنع الحمل وتعريف الأزواج بفوائدها ومخاطر عدم استخدامها.

وفي نهاية الحملة، تم توزيع مواد توعوية ومنع الحمل على المشاركين فيها. وأبدت العديد من الأسر استفادتها من هذه الحملة وتقدم شكرها للجهات المعنية على جهودها في تنظيم الأسرة والحد من مشكلة النمو السكاني.

وتعتبر حملة تنظيم الأسرة المرحلة الثانية في محافظة أسيوط نجاحًا كبيرًا في تعزيز الوعي الصحي لدى الأسر وتوفير الخدمات اللازمة لتنظيم الأسرة. وتؤكد هذه الجهود التزام المحافظة بتحقيق التنمية المستدامة عبر التخفيف من ضغوط النمو السكاني وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.