جامعة أسيوط تحصد جوائز أسبوع شباب الجامعات المصرية دورته الـ 13

حصدت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ الكثير من الجوائز في مجالات الأنشطة المتنوعة، خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية، والمعاهد العليا بدورته الـ13، التي نظمتها جامعة حلوان في الفترة من 8 إلى 14 من سبتمبر الجاري.

وشهد الدكتور أحمد المنشاوي، افتتاح أسبوع شباب الجامعات بدورته الـ١٣،، تحت شعار: "الجمهورية الجديدة حلم وطن"، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ووجه الدكتور المنشاوي، الشكر والتقدير لأسرة جامعة حلوان، والقائمين على تنظيم هذا الحدث الشبابي المهم، لافتاً إلي أهمية انعقاد مثل هذه اللقاءات بين الطلاب؛ لتحقيق التواصل والتفاعل الإيجابي بين أبناء الجامعات بالفعاليات المتنوعة.

وأعرب الدكتور المنشاوي؛ عن فخره واعتزازه بطلبة وطالبات جامعة أسيوط؛ لتفوقهم في مختلف الأنشطة الطلابية، ونجاحهم في تحقيق المراكز المتقدمة بين الجامعات، والمعاهد العليا المشاركة في فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، وتمثيلهم لاسم الجامعة بالشكل المشرف.

وظهر طلاب جامعة أسيوط خلال فعاليات الأسبوع، بمظهر متميز ،وأداء قوي في مختلف الأنشطة التي تضمنها الأسبوع، وأشاد الطلاب بالدعم المتواصل الذي يقدمه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وكذلك الدعم الذي تقدمه لهم رعاية الشباب بالجامعة.

وكشف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة حققت في إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب على المراكز الأولى فى جميع المجالات على مستوى الجامعات، والمعاهد العليا المصرية، وتضم :الدين للحياة، والتطبيقات العلمية والبيئة، والفنون والأدب، والاقتصاد والمواطنة، والتطلع للقيادة، ومهارات الحياة، والكرنفال، والخدمة العامة وتنمية المجتمع، والتقاليد والفنون الكشفية،، والصحة والرياضة، والقيم والاتجاهات الكشفية، فضلاً عن حصول الطالب أحمد جمال بالفرقة الرابعة- كلية الآداب على القائد المثالي ، والطالب خالد رمضان بالفرقة الأولى كلية الآداب - على الجوال المثالي، والطالبة مها حسين بالفرقة الثالثة كلية الفنون الجميلة على الجوالة المثالية فى أسبوع شباب الجامعات ، والمعاهد العليا المصرية ، أما فى إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات حصلت كل من الطالبة منال ثابت بالفرقة الثالثة كلية الحاسبات والمعلومات ، والطالبة مارينا نبيل بالفرقة الأولى كلية الحقوق على المركز الثالث فى لعبة فرق طالبات شطرنج خاطف .

وأضافت الدكتور مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري والمشرف العام علي الأنشطه الطلابية ورئيس الوفد؛ أن إدارة النشاط الرياضى حققت المركز الرابع فى لعبة كرة الطائرة طالبات بعد الوصول إلى المربع الذهبى ، إلى جانب حصول الطالبة انجى محمود على المركز السابع على مستوى الجامعات والمعاهد العليا المصرية فى لعبة رمى الرمح بمشاركة عدد 24 جامعة فى تلك اللعبة، وفى إدارة النشاط الثقافى حصلت الطالبة منى فتحى بالفرقة الثانية كلية الآداب على المركز الثانى فى مجال المراسل التليفزيونى ، وحصل الطالب أحمد سامح بالفرقة الثالثة كلية الآداب على المركز الثانى فى مجال الانشاد الديني ، وفى المركز الثالث حصل كلا من الطالب كريم جمال الدين بالفرقة الأولى كلية الطب البشرى ، والطالبة مروة محمود بالفرقة الثانية كلية تكنولوجيا صناعة السكر فى مجال دورى المعلومات ، وفى المركز الثالث حصلت كلا من الطالبة نورهان حسام الدين بالفرقة الثالثة كلية الفنون الجميلة ، والطالب عبدالرحمن محمود بالفرقة الأولى كلية الهندسة فى مجال مجلة الحائط.

وحصلت إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب على المركز الثانى فى مجال الموسيقى (جماعى) على مستوى الجامعات والمعاهد العليا المصرية ، ففى مجال التصوير الزيتي حصل الطالب فادى مجدى بالفرقة الثالثة كلية الفنون الجميلة على المركز الأولى ، وفى مجال الجرافيك حصلت الطالبة جاكلين فتحى بالفرقة الثالثة كلية التربية النوعية على المركز الثانى ، كما حصلت كلا من الطالبة أميرة محمد ، نورهان محمد بالفرقة الثانية كلية الفنون الجميلة على المركز الثانى فى مجال النحت الجاهز ، وفى مجال الأشغال الفنية حصلت الطالبة مارلين نشأت بالفرقة الثانية كلية الحقوق على المركز الثانى ، كما حصل الطالب نزار ابراهيم بالفرقة الرابعة كلية الهندسة على المركز الأول فى مسابقة الهاكثون على مستوى الجامعات والمعاهد العليا المصرية، والمركز الثانى فى مسابقة أفضل عرض تقديمي على مستوى الجامعات والمعاهد العليا ، وأيضاً المركز الأول فى مسابقة المناخ على مستوى الجامعات والمعاهد العليا بالمشاركة مع الطالب محمد احمد بالفرقة الثالثة كلية الهندسة والطالبة ايمان فوزى بالفرقة الثالثة كلية تربية طفولة .

ومن جانبه ، قال الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب أن الوفد الطلابي المشارك بجامعة أسيوط في أسبوع الجامعات المصرية والمعاهد العليا بدورته 13 والذى يضم 122 طالب وطالبة يأتى تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري والمشرف العام علي الأنشطه الطلابية ورئيس الوفد ، والأستاذ أبو العلا عبد الباري مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، والأستاذ إيهاب رمضان مدير إدارة النشاط الرياضي، والأستاذ محمد جمعة مدير إدارة الفنون، والأستاذة أميمة إبراهيم مدير إدارة النشاط الاجتماعي، والأستاذ هاشم سيد مدير إدارة النشاط الثقافي، والأستاذ وليد زيدان مدير إدارة النشاط العلمي، والأستاذ أحمد رجب مسئول لجنة متابعة الوفد، والأستاذ محمد الهادي مسئول تحركات السيارات، والأستاذ محمد سيد مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام، والأستاذ أحمد محي الدين مسئول اتصال الجامعة، والأستاذ محمد عبدالله مشرف فريق ألعاب القوى ،والاستاذ محمد عبد المعطى مشرف فريق كرة السلة ، والكابتن مصطفى هبوب مدرب الفريق فى ادارة النشاط الرياضى والاستاذة رانيا عبده، والأستاذة اسلام سعد المشرف على طلاب إدارة النشاط الرياضى ، والأستاذة نهلة سويفى مشرفة النشاط الاجتماعى، والأستاذة راندا عزت ،والاستاذ محمد سيد ،والاستاذ اسماعيل هاشم ،والاستاذ عبدالقادر محمد المشرفين على طلاب إدارة الجوالةوالخدمة العامة ، والاستاذ أحمد نصر ، والأستاذة أمنية أحمد المشرفين على طلاب إدارة النشاط الثقافى ،والاستاذ احمد هاشم مشرف على طلاب إدارة النشاط العلمى،والاستاذة رشا جلال رئيس قسم الموسيقى ومشرفة النشاط الفنى ، والأستاذ أحمد محمود مدرب فريق الموسيقى ومشرف النشاط الفنى ، والأستاذ نصر الدين احمد مدرب فريق الكورال.

وفى الختام تم إهداء درع مشاركة وفد جامعة أسيوط من جامعة حلوان فى أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصريةالثالث عشر.

جامعة أسيوط تحصد جوائز أسبوع شباب الجامعات المصرية دورته الـ 13

جامعة أسيوط تحصد جوائز أسبوع شباب الجامعات المصرية دورته الـ 13

جامعة أسيوط تحصد جوائز أسبوع شباب الجامعات المصرية دورته الـ 13

جامعة أسيوط تحصد جوائز أسبوع شباب الجامعات المصرية دورته الـ 13

جامعة أسيوط تحصد جوائز أسبوع شباب الجامعات المصرية دورته الـ 13