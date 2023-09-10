طلاب بيطرى قنا يدعمون مرضي السرطان بمستشفى أورام الأقصر

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة شمال الأقصر، وفد طلابي من كلية الطب البيطرى، بجامعة جنوب الوادى، للمساهمة في تقديم الدعم المعنوي اللازم للمرضى الذين يتلقون العلاج المجانى داخل المستشفى.

واستقبل فريق من العلاقات العامة والأطباء وفد الكلية، ونظموا لهم جولة داخل أقسام المستشفى المختلفة، قدم خلالها الطلبة الدعم المعنوي للمرضى؛ بهدف تحسين الحالة النفسية لديهم، ولتشجيعهم على مواصلة رحلة العلاج المجانية داخلها، كما قاموا بعمل فقرات ترفيهية والغناء والرقص مع الاطفال المرضي والتقاط الصور التذكارية معهم، وسط جو من السعادة والبهجة للأطفال المرضي وذويهم.

وعبر وفد طلاب كلية "الطب البيطرى" عن سعادتهم بالتواجد بين مرضى السرطان بالصعيد للمساهمة في دعمهم معنويًا خلال مسيرتهم العلاجية، موجهين الشكر والتقدير لجميع العاملين داخل المستشفى، على ما يبذلونه من مجهود لخدمة المرضى والخدمات الطبية المميزة المقدمة لمحاربي السرطان.

وقام وفد طلاب كلية الطب البيطري بقنا، بعمل عدد من الفقرات الفنية، وتوزيع الهدايا على الأطفال المرضى ، والتقاط الصور التذكارية معهم وخلفهم الرسومات المختلفة على جدران مستشفى اورام الاطفال، لدعمهم معنويا والشد من ازرهم والتخفيف عنهم للوصول الى الهدف المنشود بتحقيق اعلى نسبة شفاء لبكون "الصعيد بلا سرطان".

ومن جانبه عبر محمود فؤاد - المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، عن سعادته بزيارة طلاب كلية الطب البيطرى، بجامعة جنوب الوادى بقنا، لمستشفى شفاء الاورمان، لدعم الاطفال معنويا، والتعرف على الخدمات الطبية المميزة التى تقدم للمرضي، داخل الصرح الطبي العملاق.