إزالة حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لقرية البياضية التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم الخميس، بإزالة لمبنى غير مكتمل البناء على أرض زراعية على مساحة ٥٢٥ مترًا تقريبًا، وذلك في منطقة رأفت الصياد، وتمت الإزالة بالتعاون مع الإدارة الزراعية بالقنطرة غرب، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدِّي لكل أشكال التعدِّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء مع ضرورة متابعة مسؤولي حماية الأراضي الزراعية بصورة مستمرة لمنع التعديات أولًا بأول وإزالتها فورًا.