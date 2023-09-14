تأجيل محاكمة المتهم بالشروع في إنهاء حياة طالب بالعياط لـ9 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، محاكمة متهم شرع فى التخلص من طالب عمدا بالعياط لجلسة 9 أكتوبر المقبل.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم "ا س" 21 سنة لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة الشروع في قتل شخص، وذلك على خلفية التحقيقات فى القضية رقم ٨٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنايات العياط والمقيدة برقم ١٦٤٥ لسنة ۲۰۲۲ كلي جنوب الجيزة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم شرع في التخلص من المجني عليه "م . ر" - عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه لخلاف استمر بينهما، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بالسلاح الأبيض (مطواة) قاصدا من ذلك قتله فأحدث ما ألم به من إصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وتجمع الأهالي وهروبه خشية من ضبطه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت إليه تهمه أحرز سلاح أبيض (مطواة) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

أقوال شهود العيان في الواقعة

قال المجني عليه" 18 سنة أمام النيابة العامة بإنه أثناء انعقاد مباراة بين فريقين مثل أحدهما احتدمت مشادة كلامية بين فريقه والخصم على اثرها قام المتهم بإشهار سلاحا أبيض "مطواه" وكالة ضربة قاتلة سكنت بطنه.

وأكد شاهد عيان آخر، بإنه أثناء مشاهدة مباراة كرة قدم احتدم النقاش بين كلا الفريقين وفى خضمه استل المتهم سلاحا أبيض "مطواة" واغار على المجنى عليه بطعنة قاتلة ببطنه، وأصاب المجنى عليه بكتفه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية إلا أنه خاب إثر جرمه لتدارك المجنى عليه بالعلاج.

وأكد مجري التحريات، بأن تحرياته السرية دلته على صحة الواقعة، مضيفا بأنه على أثر انعقاد مباراة كرة قدم بين فريقين احتدمت مشادة كلامية لحظية بين كلا الطرفين، شن على اثرها المتهم سلاحه الابيض " مطواه " طعن المجنى عليه طعنتين مستهلها طعنة قاتلة بالبطن ومنتهاها طعنة بالكتف فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدا من تلك الطعنات ازهاق روح المجنى عليه الا انه خاب اثر جريمته لمداركة المجنى عليه بالعلاج.