محافظ القاهرة يقرر خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسى 2023 /2024 للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 5 درجات ليكون 220 درجة بدلًا من 225 درجة، وأن يكون القبول بفصول الخدمات 180 درجة بواقع 40 درجة أقل من الثانوى العام، وذلك فى عدد من المدارس التى بها أماكن شاغرة فى بعض إلادارات التعليمية على مستوى المحافظة لاستكمال أعداد الطلاب بالمدارس الثانوى، وإستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور .

النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لاعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم انه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لاعداد الطلبة مع الحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عقد اجتماعًا مع مديرى الإدارات التعليمية بالعاصمة لمتابعة استعدادات المحافظة لبدء العام الدراسي الجديد.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال الإجتماع حظر حرمان أى طالب من الانتظام فى الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره فى دفع المصروفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية مشددًا على حسن معاملة الطلاب ومنع التعدى عليهم نهائيا بالمدارس والرجوع لأولياء الأمور فى حالة وجود تجاوز.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم سداد المصروفات الدراسية لكافة الطلاب غير القادرين وأبناء الأسر الأولى بالرعاية وأسر تكافل وكرامة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى والإتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وطالب محافظ القاهرة بضرورة توفير الكتب المدرسية والتأكد من تسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسى.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم دخول ٣٨ مدرسة جديدة إلى الخدمة هذا العام ما بين إنشاء جديد وتوسعة وتعلية أدوار بإجمالي ٨٤٦ فصلا.

وأكد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على مديري الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني اليومي من أول أيام العام الدراسي حتى نهايته.

وشدد محافظ القاهرة على مديرى المدارس بمتابعة سلوك الطلاب وعمل اجتماع دوري مع المعلمين لبحث المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها ، مع التواصل المستمر مع أولياء الأمور .

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار نشر بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من الفيروسات بالمدارس ، والتنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى مؤكداً على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس ، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين .