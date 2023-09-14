الخميس 14 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

هاني تمام: إجادة استخدام الفضاء الإلكتروني من فروض الكفايات

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية الدولية الرابعة

انطلقت اليوم الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣م فعاليات اليوم الثالث الدورة التدريبية الدولية الرابعة لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي تحت عنوان: "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني"، حيث عقدت محاضرة اليوم للدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، وكانت تحت عنوان: "البعد الشرعي والأخلاقي للتعامل مع الفضاء الإلكتروني"، وبحضور الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب.

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الفضاء الإلكتروني أصبح من ضروريات العصر ولوازمه

وفي محاضرته أكد الدكتور هاني تمام أن الفضاء الإلكتروني أصبح من ضروريات العصر ولوازمه، وقد كان من اللازم أن يتوجه علماء الشريعة للنظر في شرعية التعامل معه وتوجيه الناس نحو نفعهم، مبينا أن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة سلاح ذو حدين متى أحسن المرء استعماله عم نفعه وكثر خيره، ومن المهم أن يتفقه الناس في الجانب الشرعي في التعامل مع هذه الوسائل سواء كان في نشر المعلومة أم تلقيها، فديننا صالح لكل زمان ومكان، حيث إنه يساير الحركة التطورية للبشرية في أي وقت ومكان، كما يخاطب أحوال الناس ومعايشهم إلى يوم القيامة.

وتابع: وكثير من الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان وهي الأحكام ظنية الدلالة، فجانب التعامل مع المستحدثات ضمن الفضاء الإلكتروني يندرج تحت الأحكام المبنية على الموازنة بين المنافع والمضار، فمتى رجح النفع تعين جانب الإباحة والاستحسان وإلا فلا، مختتمًا حديثه بأن إتقان وإجادة استخدام علوم الفضاء الإلكتروني أصبح من فروض الكفايات، وأن الإعلامي الناجح هو الذي يوجه الناس إلى ما ينفع الدين والوطن.

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