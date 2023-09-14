في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني، على التثقيف الصحيح للشباب وخلق فكر ثقافي متميز، تم تنظيم عدة فعاليات ثقافية وفنية في إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل، عبر فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

وشهد بيت ثقافة محمود حسن اسماعيل في النخيلة، برئاسة محمد عمر، محاضرة تثقيفية بعنوان "الطلاق وتأثيره السلبي على الأسرة المصرية"، في مقر البيت، بحضور الشاعر محمود شوقي أبو ناجي وأحمد سيد الكبير.

وقدم هذه المحاضرة عبدالرحمن عبدالمنعم، والذي تناول الحديث حول أهمية دور الأسرة المصرية في بناء المجتمع، ودور الدولة في الحد من ظاهرة انتشار الطلاق بشكل مؤثر سلبيًا على المجتمع المصري. كما ناقش مع الحضور أسباب التفكك الأسري والآثار السلبية الناتجة عن ذلك.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر الوعي والثقافة السليمة بين الشباب، والعمل على تعزيز القيم الأسرية والاجتماعية في المجتمع المصري. تعد هذه الفعاليات فرصة للمشاركة والتعلم وتبادل الخبرات، وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين الأفراد.

ويعتبر بيت ثقافة محمود حسن اسماعيل في النخيلة من المنصات الثقافية الهامة في محافظة أسيوط، حيث يشهد تنظيم عدة فعاليات ثقافية وفنية طوال العام، بهدف تعزيز المشاركة الثقافية وتعميق المعرفة والثقافة بين المجتمع.

ويعد حضور الشاعر محمود شوقي أبو ناجي وأحمد سيد الكبير في هذه المحاضرة إضافة ثقافية قيمة، حيث يشتهر الشاعر محمود شوقي بروحه الثقافية المتميزة وإسهاماته في الشعر والأدب، بينما يعد أحمد سيد الكبير من أبرز الكتاب والمثقفين في مجالات الأدب والفنون.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المحاضرة لاقت إقبالًا كبيرًا من الجمهور، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالطلاق وتأثيره السلبي على الأسرة المصرية، وشهدت تفاعلًا إيجابيًا من الحضور في تبادل الأفكار والآراء حول هذا الأمر الهام.

وتعد هذه المحاضرات والفعاليات الثقافية جزءًا من البرامج والأنشطة المتعددة التي تقوم بها الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز الوعي الثقافي والتثقيف الصحيح في الشباب وتعميق الفكر الثقافي في المجتمع المصري.

بيت ثقافة النخيلة يناقش " الطلاق وتأثيره السلبي على الأسرة المصرية "

بيت ثقافة النخيلة يناقش " الطلاق وتأثيره السلبي على الأسرة المصرية "

بيت ثقافة النخيلة يناقش " الطلاق وتأثيره السلبي على الأسرة المصرية "

بيت ثقافة النخيلة يناقش " الطلاق وتأثيره السلبي على الأسرة المصرية "