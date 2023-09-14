الطبق الأخير.. وفاة شاب بعد تناول المكرونة| فيديو

بعد ساعات عدة من تناوله طبق مكرونة بالطماطم، توفى شاب يبلغ من العمر 20 عاما، وكان قد أعد طبق مركرونة قبل خمسة أيام وتركه في المطبخ خارج الثلاجة، وبعد قضاء يوم في الدراسة قام بتسخين الوجبة في الميكرويف وتناولها قبل الخروج لممارسة الرياضة، بحسب صحيفة الصن البريطانية.

طبق مكرونة يكتب الفصل الأخير لحياة شاب

وعاد الشاب إلى المنزل بعد 30 دقيقة فقط، بعد معاناته من الصداع وآلام في المعدة وغثيان، تقيأ بغزارة وعانى من الإسهال، ونام في منتصف الليل.

وشعر والداه بالقلق عليه فذهب للاطمئنان عليه، في الساعة الحادية عشر صباح اليوم التالي لكنهما وجداه متوفيا، وتوصل الفحص القانوني إلى أن الشاب توفى بعد حوالي 10 ساعات من تناول طبق المكرونة.

وكشف تقرير تشريح الجثمان في وقت لاحق، أنه كان يشتبه في التسمم الغذائي الناجم عن البكتيريا العصوية الشمعية، وهي سلالة تسبب المرض للإنسان وتنتقل عبر الأغذية الملوثة.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.