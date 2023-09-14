أسرة الراحلة كريمان تستقبل واجب العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية اليوم

تستقبل عائلة النجمة الراحلة كريمان واجب العزاء بعد صلاة مغرب اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية.



وأدت أسرة الفنانة كريمان، صلاة الجنازة عليها بعد صلاة ظهر أمس الأربعاء في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بحضور عدد من عائلتها وأصدقائها وتم دفنها بمقابر الأسرة بـ6 أكتوبر.

الرحلة كريمان

رحلت عن عالمنا أمس الفنانة كريمان، إحدى نجمات الزمن الجميل عن عمر يناهز الـ87 عاما.

الرحلة كريمان

كريمان الميلاد والنشأة:

من ناحية أخرى، يذكر أن كريمان ولدت عام 1936 بالقاهرة لأب من جذور لبنانية وأم مصرية تركية، ودرست فى مدرسة الليسيه وظهر حبها للفن فى الطفولة، حيث عملت فى برامج الأطفال مع بابا شارو، كما كانت تشارك فى المسرح المدرسى.

الرحلة كريمان

أعمال كريمان:

وشاركت فى العديد من الأفلام أبرزها: "الحموات الفاتنات، تمر حنة، مراتى مدير عام، بنات اليوم، وغيرها" وأطلق عليها الجمهور لقب قطة السينما ولكنها اعتزلت بعد مسيرة 12 عامًا فقط من العمل الفني.

