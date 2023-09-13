تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة الراحلة كريمان

مرت النجمة الراحلة كريمان بأزمة صحية شديدة قبل وفاتها وتم نقلها المستشفى وتوفيت بداخلها.

جنازة الراحلة كريمان

توفيت أمس الفنانة كريمان التى تعد من أبرز نجمات الزمن الجميل وهو ما أعلن عنه ابنها الوحيد شيرين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

الراحلة كريمان

نشر شيرين، قائلا: "توفيت إلى رحمة الله أمي الحبيبة الغالية المرحومة بإذن الله الحاجة كريمان محمد سليم الاسطه حرم المرحوم النائب محمود آبو النصر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقا".

شيرين ابن الراحلة كريمان

أشار شيرين: "ستقام صلاة الجنازة غدا الأربعاء بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين بعد صلاة الظهر و الدفنة بمقابر الأسرة في ٦ أكتوبر… ولا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم".

الراحلة كريمان

كريمان الميلاد والنشأة

من ناحية أخرى، يذكر أن كريمان ولدت عام 1936 بالقاهرة لأب من جذور لبنانية وأم مصرية تركية، ودرست فى مدرسة الليسيه وظهر حبها للفن فى الطفولة، حيث عملت فى برامج الأطفال مع بابا شارو، كما كانت تشارك فى المسرح المدرسى.

الراحلة كريمان

أعمال كريمان

وشاركت فى العديد من الأفلام أبرزها: "الحموات الفاتنات، تمر حنة، مراتى مدير عام، بنات اليوم، وغيرها" وأطلق عليها الجمهور لقب قطة السينما ولكنها اعتزلت بعد مسيرة 12 عاما فقط من العمل الفني.