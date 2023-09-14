يتضمن خطط الطوارئ والإخلاء.. مياه الأقصر تبدأ تنفيذ تدريب السلامة والصحة المهنية

نفذت الإدارة العامة للتدريب البرنامج التدريبي "أعضاء اللجان" بمياه الأقصر، بالتعاون مع مركز السلامة والصحة المهنية بأسيوط خلال الفترة من ٩-١٤ / ٩ /٢٠٢٣، وذلك بمركز تدريب الشركة لعدد 20 متدربًا من مختلف الإدارات، تحت رعاية العميد أ.ح مهندس سالم أحمد السيد مصطفى.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن ذلك جاء في إطار حرص الإدارة العليا على رفع كفاءة العاملين لأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وسلامة التخزين والأماكن المغلقة، والحرائق وطرق المكافحة، والتعرف على المخاطر الفيزيائية والكيميائية وتأمين إصابات العمل والإسعافات الأولية وخطط للطوارئ والإخلاء.

في سياق آخر، كان العميد أ.ح سالم أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، استقبل الدكتور إيهاب عبد العزيز، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي باليونيسف لبدء تنفيذ أعمال مبادرة (صحتنا في بيئتنا)؛ وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين شركة مياه الأقصر واليونيسيف والتربية والتعليم.

وتشتمل محاور المشروع على الآتي:

أولًا: توعية التلاميذ بعدد (150) مدرسة إبتدائية حكومية

ثانياً: صيانة مرافق المياه بعدد (25) وحدة صحية بالمحافظة

ثالثاً: تنفيذ وصلات مياه شرب- صرف صحي ضمن مشروع القرض الدوار

كما يشمل البرنامج تدريب عدد (20) من كوادر شركة المياه والتربية والتعليم علي مهارات التدريب لتنفيذ خطة توعية التلاميذ بالمدارس؛ وذلك في إطار الشراكه بين شركة مياه الأقصر ومديرية التربية والتعليم بالأقصر، ومنظمة يونسيف مصر

كما تم بدء تنفيذ الأعمال بعقد 4 اجتماعات لمديرى المدارس شملت حضور (150) مدير مدرسة بمختلف مدن ومراكز محافظة الأقصر تم توزيعها على المديريات التعليمية كالأتي:

- (25) مدير مدرسة بإدارة الأقصر التعليمية

- (25) مدير مدرسة بإدارة القرنة التعليمية

- (45) مدير مدرسة بإدارة أرمنت التعليمية

- (55) مدير مدرسة بإدارة إسنا التعليمية

وأوضح بيان صادر عن الشركة أنه تم تكليف مديري المدارس بترشيح عدد (2) مدرس من كل مدرسة للتدريب على أنشطة المبادرة خلال شهر سبتمبر ويتم العمل من خلال دليل للأنشطة والخطة والخامات والأدوات بهدف تنفيذ إبتكارات وأنشطة فنية ضمن المبادرة.

ويتركز الهدف العام للمشروع الي رفع الوعي البيئي والصحي لعدد (150) مدرسة ابتدائية حكومية في (6) محاور أساسية كالآتى:-

1- ترشيد استهلاك المياه

2- الصرف الصحي الامن

3- النظافة الشخصية

4- النظافة العامة

5- التغذية السليمة

6- التغييرات المناخية