محافظ القاهرة يتابع استعدادات بدء العام الدراسي الجديد

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على حظر حرمان أى طالب من الانتظام في الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره في دفع المصروفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية مشددًا على حسن معاملة الطلاب ومنع التعدي عليهم نهائيا بالمدارس والرجوع لأولياء الأمور فى حالة وجود تجاوز.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مديرى الإدارات التعليمية بالعاصمة لمتابعة استعدادات المحافظة لبدء العام الدراسي الجديد، في حضور المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام المساعد، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم.

وقال محافظ القاهرة إنه سيتم سداد المصروفات الدراسية لكل الطلاب غير القادرين وأبناء الأسر الأولى بالرعاية وأسر تكافل وكرامة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

توفير الكتب المدرسية والتأكد من تسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسي

وطالب محافظ القاهرة بضرورة توفير الكتب المدرسية والتأكد من تسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسى، مشيرًا إلى أنه سيتم دخول ٣٨ مدرسة جديدة إلى الخدمة هذا العام ما بين إنشاء جديد وتوسعة وتعلية أدوار بإجمالي ٨٤٦ فصلًا.

وأكد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على مديري الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني اليومي من أول أيام العام الدراسي حتى نهايته.

وشدد محافظ القاهرة على مديرى المدارس بمتابعة سلوك الطلاب وعمل اجتماع دوري مع المعلمين لبحث المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها، مع التواصل المستمر مع أولياء الأمور.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار نشر بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من الفيروسات بالمدارس، والتنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى مؤكدًا على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس.

كما شدد محافظ القاهرة على عمل صيانة للفصول والتأكد من سلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين.

وأشار محافظ القاهرة إلى ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس، وتوافر متطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسي والمقاعد.

العاصمة يوجد بها ٥٨١٣ مدرسة تضم ٦٠٩١٠ فصول منهم ٢٨٠٧ مدارس حكومية و٣٠٠٦ مدارس خاصة لاستيعاب أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة

ومن جانبه قال أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن العاصمة يوجد بها ٥٨١٣ مدرسة تضم ٦٠٩١٠ فصول منهم ٢٨٠٧ مدارس حكومية و٣٠٠٦ مدارس خاصة لاستيعاب أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة.

وأضاف مدير المديرية أن عدد المدارس المستهدفة للصيانة البسيطة ١٣٠١ مدرسة تم الانتهاء من ١٢٨٠ مدرسة وجارى الانتهاء من ٢١ مدرسة قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم مراجعة وتمام جاهزية توصيلات الإنترنت للمدارس الثانوي العام والبالغ عددهم ١٢٨٩ مدرسة، ومراجعة جاهزية حجرات السيرفر الموجودة داخل كل مدرسة للتأكد من عملها بكفاءة.



