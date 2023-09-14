ننشر أسماء المقبولين للعمل بشركة مياه الشرب بأسيوط في المسابقة رقم (4)

تعلن “الوفد” عن أسماء المقبولين للعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد في المسابقة رقم (4) لسنة 2021م لشغل وظائف متنوعة في الشركة المختلفة، حيث قام جميع المقبولين بنجاح في اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات بجدارة.

أوضح المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة تسعى جاهدة لتحقيق رفع مستوى الأداء المؤسسي من خلال العمل الجاد لجميع مواردها البشرية، ويهدف ذلك إلى تحقيق رضا المواطن من خلال تحسين كفاءة الخدمات التي تقدمها الشركة.

تقديم جميع المستندات اللازمة لعملية التعيين خلال 15 يومًا

ويشدد الشرقاوى على ضرورة أن يتوجه جميع المقبولين للعمل إلى قطاع الموارد البشرية في ديوان الشركة بشارع جول جمال المتفرع من شارع الجمهورية، خلف برج الوطنية. وذلك لتقديم جميع المستندات اللازمة لعملية التعيين خلال 15 يومًا وفقًا للجدول الزمني المرفق بالكشوف. يمكن تقديم مسوغات التعيين خلال فترة الصباح من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا.

وبموجب اللوائح والقوانين المعمول بها، فإن عدم حضور المقبولين لاستلام العمل خلال خمسة عشر يومًا يعتبر تخلفًا عن استلام العمل وبالتالي يتساقط حقهم في الوظيفة.

جدول الأسماء المقبولة للعمل

تهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بالمقبولين للعمل الحضور في الموعد المحدد وتقديم المستندات والمسوغات اللازمة لاستلام العمل.