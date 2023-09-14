استجابة لشكاوى المواطنين.. رفع الإشغالات بشارع محمد عباس بحي شرق أسيوط

حرصت الوحدة المحلية في حي شرق أسيوط، برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس الحي، وبإشراف سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس الحي، وفرج المصري مسئول الإشغالات الفترة المسائية تنسيقًا مع قسم الإشغالات في الحي، على متابعة جهود رفع الإشغالات في شوارع هذا الحي، واستجابة لشكاوى المواطنين وتلبية لاحتياجاتهم. تم رفع الإشغالات في شارع محمد عباس، وتم أيضًا تحرير محضر لاستخدام الشارع أمام المحال التجارية، مع التنبيه الصارم بعدم وضع أي إشغالات في الشوارع مرة أخرى. سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يخالف ذلك.

تأتي هذه الخطوة في سياق تطوير منظومة النظافة في منطقة شرق أسيوط، وتعكس التزام السلطات المحلية برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة والعمل على تطوير أداء الخدمات وتحسينها.

توجه المحافظ بتعزيز جميع جوانب النظافة، بما في ذلك تدوير المخلفات، بهدف تحقيق منظومة نظافة متقدمة ومتكاملة.

ويضع العمل المستمر في رفع الإشغالات وتحسين النظافة في منطقة أسيوط أساسًا مهمًا لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز البيئة الحضرية.

ومن المتوقع أن تستمر الجهود في هذا المجال بشكل دائم، تحت إشراف السلطات المحلية، بهدف تحقيق رؤية أسيوط كمدينة نظيفة ومشرقة تلبي احتياجات سكانها وتعزز جاذبيتها السياحية والاقتصادية.