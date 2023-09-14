محمد أبو داوود في حلقة خاصة واستثنائية بالخط العريض .. غدًا

تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب، الفنان محمد أبو داوود، في حلقة خاصة واستثنائية ببرنامجها "بالخط العريض"، غدًا الجمعة في تمام الثامنة مساءً على شاشة الحياة.

ومن المقرر أن يكشف أبو داوود، خلال اللقاء العديد من أسرار وكواليس حياته لأول مرة، كما يكشف تفاصيل علاقته بعدد من النجوم أبرزهم الفنان الكبير يوسف وهبي وفؤاد المهندس والمخرج السيد راضي.

كما يتحدث أبو داوود، خلال اللقاء عن سر علاقته بحمدي غيث ويكشف أسرار الشجار بينهما على المسرح وأمام الجمهور.

ويوضح محمد أبو داوود أسرار اعتماده على نفسه بعيدا عن اسم وعلاقات والده، كما يكشف عن مفاجأة خلال اللقاء، حول أجر الفنان سعيد صالح في مسرحية مدرسة المشاغبين مقارنة بالنجم عادل إمام.

برنامج بالخط العريض

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في ٨ مساء تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب على الحياة.