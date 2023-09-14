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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

مد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات حتى الثلاثاء

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا حتى يوم الثلاثاء المقبل. 

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وموعد ظهورها

ضوابط تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وقرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات" - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية")، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الجاري؛ حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشار السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب الشهادات الفنية من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

سرعة التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب في ذلك، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر، إيذانًا بانتهاء تنسيق الشهادات الفنية.

رابط التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات.

وللتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد (اضغط هنا).
 

ضوابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

١. موقع التنسيق يتيح لك إمكانية تعديل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في أى وقت تشاء حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول.
٢. يتيح لك موقع التنسيق قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك.
٣. ناقش مع أسرتك ترتيب رغباتك في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعناية حتى تكون الاختيارات التي ستبديها مماثلة تماما لرغباتك ومجموعك.
٤. بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.
٥. إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (هذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.

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